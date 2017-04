Homem mata três pessoas em tiroteio na Califórnia

Três pessoas morreram num tiroteio esta terça-feira na cidade de Fresno, situada no estado norte-americano da Califórnia. O suspeito terá disparado enquanto caminhava pela rua, tendo carregado a arma por várias vezes.

O atacante, identificado como Kori Ali Muhammad, de 39 anos, já foi detido pelas autoridades. Terá gritado "Allahu Akbar" - "Deus é Grande", uma saudação comum nos muçulmanos - durante o tiroteio e, às autoridades, afirmou "odiar pessoas brancas".

As vítimas foram mortas em três locais diferentes. As autoridades acreditam que Kori matou aleatoriamente as pessoas bracas com que se deparou na rua.



Muhammad já estava a ser procurado pelas autoridades por suspeitas de ter assassinado a tiro o segurança de um motel na passada quinta-feira.

