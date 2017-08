Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem nu a injetar droga nos testículos assusta clientes no McDonald's

Homem exibiu-se a uma mulher na casa-de-banho, que ficou aterrorizada.

10:41

O caso ocorreu em Liverpool e deixou os clientes que jantavam num McDonald's da cidade completamente aterrorizados.



Segundo os mesmos, um homem completamente nu e com um "olhar extasiado" entrou no restaurante de 'fast food' e começou a injetar droga nos testículos enquanto fazia uns ruídos estranhos.



Tudo isto aconteceu na casa de banho, onde se trancou com uma mulher, que abandonou o local completamente em choque. Segundo o jornal The Mirror, pediu para não ser identificada.



A polícia de Merseyside acorreu ao local para averiguar a situação e confirmou a história. O homem foi preso por atentado ao pudor.



"Ele injetava-se e depois fazia uns sons estranhos. Não sei se era de satisfação sexual ou de alívio por receber a droga no sangue. Só sei que era nojento", testemunhou a mulher que diz ter assistido a toda a cena na casa de banho do espaço.



A equipa de responsáveis do McDonald's já garantiu que o caso foi isolado e que a segurança e conforto das pessoas é a prioridade da cadeia de restaurantes.