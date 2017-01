Homem nu invade comboio com faca para se depilar

Homem foi encontrado a depilar-se com uma faca na casa de banho do comboio

O Expresso Intercidades alemão (ICE) foi palco de um acontecimento insólito: um homem de 22 anos invadiu o comboio, sem bilhete, com uma faca e trancou-se na casa de banho para se depilar.

De acordo com o Spiegel Online, uma revisora estranhou que o jovem entrasse direto para a casa de banho e demorasse muito tempo lá trancado. Decidiu forçar a porta e encontrou o homem "como veio ao mundo". Para além de estar completamente nu, o jovem tinha na mão uma faca, o que causou imediatamente alarme a bordo do ICE.

A revisora contactou imediatamente a polícia federal alemã, que quando chegou encontrou o homem ainda nu. Alegou que estava a rapar os pelos púbicos com uma faca. "Estava muito chateado e indignado. Vestiu-se com relutância antes de o expulsarmos do comboio, porque não tinha bilhete", contou uma porta-voz da polícia.

O homem saiu do comboio na estação de Düsseldorf e justificou o ato. "Ele disse-nos que não se sentia bem-vindo em casa e que não o deixavam estar descansado na casa de banho", contou a polícia.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito