Um homem partiu a coluna ao levantar uma barra de pesos num ginásio na China.

O momento em que o corpo do homem cede à pressão do peso foi captado pelas câmaras de segurança. As imagens mostram o rosto do chinês dominado pela agonia e dor e a desmaiar pouco depois.

De acordo com o jornal Sun, apesar da gravidade da lesão o homem sobreviveu, mas não há informações sobre as sequelas.





