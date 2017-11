Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem preso por assegurar ter "deixado explosivos" perto da Casa Branca

Incidente obrigou a polícia a encerrar durante uma hora os acessos ao complexo presidencial na praça de Lafayette e o portão norte.

Um homem foi esta sexta-feira preso por assegurar ter "deixado explosivos" perto da Casa Branca, informaram esta sexta-feira os Serviços Secretos, encarregues da proteção do Presidente norte-americano, Donald Trump.



Os Serviços Secretos clarificaram o motivo da detenção do suspeito, Ervin Pettaway, de 33 anos, oriundo de Washington, depois de terem indicado na rede social Twitter que tinham um "suspeito sob custódia" por "atividade suspeita".



O incidente obrigou o corpo policial a encerrar durante uma hora os acessos ao complexo presidencial na praça de Lafayette e o portão norte, na Avenida Pensilvânia.



Donald Trump tinha abandonado a Casa Branca pouco antes do sucedido para iniciar uma visita de quase duas semanas à Ásia.



Ervin Pettaway aproximou-se de um dos agentes de segurança nas imediações da residência do Presidente dizendo, às 09h24 locais (16h24 em Lisboa), que tinha "deixado explosivos" na zona, indicaram os Serviços Secretos num comunicado.



Foram de imediato mobilizadas equipas cinotécnicas e especialistas na desativação de explosivos para examinarem o local mas não foi encontrado nenhum explosivo e as restrições de acesso foram levantadas cerca de uma hora depois.



O suspeito foi detido e acusado formalmente do crime de ameaça.