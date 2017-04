Homem que matou 54 pessoas foi assassinado na cadeia

Acabou por confessar a autoria de 54 homicídios, confissão essa que o colocou fora do corredor da morte, mas em prisão perpétua.



Para matar as suas vítimas, usou diversos métodos, incluindo a asfixia com sacos de plástico ou almofadas, mas também através de injeções nas veias e até raticidas e cianeto. O objetivo, dizia, era aliviar-lhes o sofrimento que sentiam, matando-os.



Sem qualquer arrependimento, guardava mesmo uma lista com os nomes de todas as pessoas a quem tirou a vida.



Donald Harvey, que ficou conhecido como "Anjo da Morte" por ter assassinado 54 pessoas, foi espancado na cadeia esta terça-feira. As lesões foram tantas que acabou por morrer na quinta-feira.O homem, com 64 anos, estava a cumprir 28 prisões perpétuas num estabelecimento prisional no Ohio, EUA, desde 1987.Harvey, um dos maiores serial killers da história dos EUA, terá sido espancado dentro da sua cela por outro preso, mas as autoridades ainda estão a investigar o sucedido.