Homem sem braço nem pernas torna-se culturista

O jovem de 21 anos tem uma condição conhecida como síndrome de Hanhart.

12:07

Nick Santonastasso, natural da Florida, tem uma doença rara que afeta o crescimento dos membros. Contudo, nada o impede de levantar cerca de 150 quilos no ginásio.

O jovem foi filmado pelos colegas e o vídeo, disponível no Youtube, mostra Nick a levantar um pneu preto, pelo menos nove vezes, numa velocidade impressionante.

O síndrome de Hanhart é uma doença que afeta o crescimento dos membros, e tem uma taxa de sobrevivência de apenas 30 por cento.

Santonastasso afirma que é uma das poucas pessoas no mundo que nasceram com a condição, segundo avança o Daily Mail.

A conta Instagram do jovem atleta também está repleta de selfies no ginásio, onde passa a maior parte do tempo a trabalhar incansavelmente o corpo.

"Esta doença só afetou os meus membros (…) os meus órgãos são saudáveis", afirma Nick num dos últimos vídeos publicados.

"Comecei a ser conhecido na internet quando comecei a fazer vídeos com partidas", revela. "Então decidi que queria tornar-me modelo de fitness e dar palestras motivacionais, para mostrar que todos somos capazes", adianta ainda.