Homem teve mão enxertada na perna durante um mês

O objeto metálico tem mantido os ossos e os tendões no sítio desde que foi operado, há sete meses. Esta semana, o doutor Hu Junsheng removeu o aparelho.



O hospital continuará a monitorizar o milagre, na esperança de que o homem possa voltar a ter uma vida o mais normal possível, num futuro próximo.



A mão permaneceu na perna durante mais de um mês, até que os tecidos do pulso recuperaram de modo a que fosse possível coser o membro no sítio devido. Ainda assim, Gao tem vivido, até agora, com um grande e saliente aparelho metálico no seu braço.O objeto metálico tem mantido os ossos e os tendões no sítio desde que foi operado, há sete meses. Esta semana, o doutor Hu Junsheng removeu o aparelho.O hospital continuará a monitorizar o milagre, na esperança de que o homem possa voltar a ter uma vida o mais normal possível, num futuro próximo.

Um homem, de origem chinesa, que tinha ficado sem a mão direita num acidente na fábrica onde trabalha, conseguiu coser a mão ao pulso depois de ter estado agrafada à perna.Gao, de seu nome, perdeu o membro no último verão depois de uma máquina da fábrica a ter esmagado e arrancado.O homem foi levado para o Hospital Renci, em Xuzhou, onde os cirurgiões pararam a hemorragia no pulso. Contudo, como a mão ainda não podia ser cosida ao pulso, uma vez que os tecidos musculares estavam muito danificados, o membro foi enxertado na sua perna esquerda, por baixo do gémeo.