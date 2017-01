Homem vende gato por 78 mil euros

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um homem, que alega que o seu gato tem poderes, vendeu o animal por 78 mil euros a uma 'conceituada bruxa'. "Ela é vidente e veio com toda uma parafernália de instrumentos. Fechou o gato na sala e rapidamente decidiu compráa-lo. Ela é estritamente contra jornalistas, por isso não posso identificá-la", disse Dmitry, citado pelo The Independent.O russo referiu que o gato, que lhe foi oferecido por uma tia, consegue ler mentes. "Uma vez conseguiu que eu fosse ao supermercado comprar coisas para ele", revelou.Dmitry disse ainda que se viu obrigado a vender o animal porque estava a ter problemas com a mulher.