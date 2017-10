Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem viveu um ano com cadáver da mãe e irmão gémeo

Disse que não avisou as autoridades por estar "traumatizado" pelas mortes dos familiares.

07.10.17

Um homem do estado norte-americano do Minnesota que viveu durante cerca um ano numa casa com os corpos decompostos da sua mãe e irmão gémeo disse que não teve capacidade para informar as autoridades sobre as mortes.



James Kuefler, 60 anos, que habita em White Bear Lake, estado do Minnesota (centro-norte dos Estados Unidos), disse à agência noticiosa Associated Press (AP) que estava "traumatizado" pelas mortes destes dois familiares próximos.



Dale Hager, o capitão da polícia de White Bear, disse que Kuefler foi acusado na semana passada de envolvimento numa cena de morte. Hager disse que as duas pessoas morreram de causas naturais.



Kuefler adiantou que a mãe Evelyn Kuefler, 94 anos, morreu em agosto de 2015 e o irmão, Richard Kuefler, alguns meses antes. A polícia descobriu os corpos em setembro de 2016.



Os registos do tribunal referem que o corpo da mãe estava decomposto, exibindo o esqueleto, e o corpo do seu irmão "mumificado".