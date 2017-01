Homens armados atacam hotel na capital da Somália

Um grupo de homens armados atacou hoje o hotel Dayah em Mogadíscio, capital da Somália, depois de detonar um carro armadilhado à entrada do edifício, segundo as agências internacionais.



O capitão da polícia Mohamed Hussein disse esta quarta-feira que dezenas de pessoas, incluindo deputados, deveriam estar no hotel na altura em que foi lançado o ataque, ao início da manhã, segundo a agência Associated Press (AP).



A agência Efe e a AP escrevem que os disparos continuam a decorrer no interior do hotel e que o número de vítimas é ainda desconhecido.









O ataquefoi reinvindicado pouco depois pelo grupo Shahab, responsável por vários atos de terror no país.

