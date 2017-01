Invadem prisão e libertam condenados por terrorismo

O Barém, uma pequena ilha ao largo da costa da Arábia Saudita, acolhe a quinta frota da marinha dos Estados Unidos e tem em construção uma base naval britânica.



Os ataques contra a polícia são comuns no Barém, liderado por sunitas.



O reino tem uma população de maioria xiita.



Na manhã de hoje, o Ministério do Interior emitiu um comunicado a dizer que o ataque foi lançado por "uma célula terrorista de quatro ou seis membros armados com espingardas automáticas e pistolas".O Barém, uma pequena ilha ao largo da costa da Arábia Saudita, acolhe a quinta frota da marinha dos Estados Unidos e tem em construção uma base naval britânica.Os ataques contra a polícia são comuns no Barém, liderado por sunitas.O reino tem uma população de maioria xiita.

O que achou desta notícia?







55.6% Muito insatisfeito

55.6% 11.1%

11.1% 22.2%

22.2% 11.1%

11.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







55.6% Muito insatisfeito

55.6% 11.1%

11.1% 22.2%

22.2% 11.1%

11.1% Muito satisfeito Outras 9 pessoas também já deram o seu contributo pub

Homens armados com espingardas automáticas e pistolas invadiram uma prisão no Barém, mataram um polícia e libertaram dez prisioneiros condenados por terrorismo, informou a polícia.Nenhum grupo reivindicou no imediato a responsabilidade pelo ataque à prisão de Jaw, no sul da capital (Manama).O ataque provocou uma caça ao homem em toda a ilha no domingo.