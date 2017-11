Homens atiram cães para mar gelado

A situação foi fotografada e está a ser investigada.

Três homens foram vistos ao longo de um cais em Hartlepool, Inglaterra, a atirar cães para o mar. Segundo testemunhas que estavam no local, os animais eram atirados para a água repetidas vezes e puxados para fora com uma corda.



"Havia um número significativo de cachorros no grupo e pareceu-me que estavam a ser atirados um por um", disse a testemunha.



John Stephenson, que dirige o Greyhound Rescue North East, centro protetor dos animais, mostrou-se chocado com a situação. "Nunca ouvi falar de nada assim antes, não há lógica. Porque motivo é que alguém atira um cachorro num mar como este e com estas condições de frio. É simplesmente estúpido".



Um porta-voz da RSPCA, sociedade que previne a crueldade contra animais, já confirmou a situação e disse que foram contactados e receberam fotografias do sucedido. "Essas imagens são muito angustiantes e desejamos que alguém tenha assistido a isto ou que possua mais informações, possa ajudar na investigação", afirmou.