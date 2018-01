Hospital deixa paciente em rua gelada só com uma bata e um par de meias

Caso em hospital de Baltimore está a chocar a América, mas a prática não é rara.

Por J.C.M. | 21:53

Imamu Baraka caminhava pelas ruas de Baltimore quando se deparou com uma cena insólita. Os seguranças do hospital universitário de Maryland acompanhavam uma mulher que envergava apenas a bata hospitalar e um par de meias. Aconteceu na última terça-feira, por volta da meia-noite, numa altura em que os termómetros não chegavam aos 3 graus.Baraka, um psicoterapeuta que trabalha mesmo em frente ao hospital, começou a filmar com o telemóvel. Registou como uma jovem mulher foi deixada sozinha, numa paragem de autocarro. Aparentando ser jovem, a mulher não conseguia articular uma frase. Só gemia, aparentando sinais de sofrer de uma perturbação mental.Percebeu-se rapidamente que a mulher fora vítima de uma prática não assim tão rara nos hospitais americanos, sobretudo no que diz respeito a doentes sem-abrigo ou com perturbações mentais. Sobretudo se acumularem as duas condições, como é o caso desta mulher.O 'patient dumping' é uma prática muitas vezes denunciada, mas o vídeo de Baraka, partilhado quase 50 milhões de vezes no Facebook, serve como prova do comportamento desumano dos serviços de saúde. Num país onde praticamente não existem hospitais públicos, os hospitais privados não são obrigados a aceitar pacientes sem seguro de saúde. Ao longo dos anos, foram denunciados dezenas de casos de abandono de doentes, por toda a América.Neste caso, o hospital de Baltimore veio reconhecer o erro, pediu, desculpas e garantiu que se tratou de um "caso isolado".Baraka falou, no dia seguinte com a mãe da jovem. Segundo o Baltimore Sun, A família não sabia do seu paradeiro e descobriu-a num lar para sem-abrigo, para onde o hospital a tinha enviado de táxi, já depois do episódio da noite de terça-feira. A mãe garante agora que a mulher está em segurança com a família, mas não soube explicar porque foi deixada sozinha.