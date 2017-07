Hospitalização de Lech Walesa prolonga-se por mais alguns dias

Ex-Presidente polaco foi internado no sábado com sintomas de fraqueza.

10.07.17

O ex-Presidente polaco e Nobel da Paz Lech Walesa vai permanecer hospitalizado nos próximos dias para fazer exames que permitam detar eventuais doenças coronárias, anunciou hoje a equipa médica do Hospital Universitário de Gdansk.Segundo os médicos, Walesa foi internado no sábado com sintomas de fraqueza, mas a sua condição é estável e não corre perigo de vida."O ex-Presidente sente-se bem, apesar de estarmos preocupados com alguns sinais de insuficiência cardíaca que têm vindo a ser tratados há anos e por isso decidimos prolongar a sua hospitalização por mais alguns dias", explicou o chefe da unidade de cuidados intensivos do hospital, Wieslaw Puchalski.Na década de 1980, o antigo líder polaco liderou o movimento sindicalista Solidariedade contra o regime comunista, o que lhe valeu o prémio Nobel da Paz em 1983 e o conduziu à presidência do país em 1990.Lech Walesa, de 73 anos, é uma das personalidades mais relevantes da história da Polónia.