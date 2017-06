Human Rights Watch denuncia desaparecimento de jornalista na Ucrânia

A HRW apelou às autoridades rebeldes para "acabarem imediatamente" com a detenção do jornalista de 27 anos, cujo desaparecimento foi referido por uma pessoa próxima, o deputado Ergo Firsov.Os Repórteres Sem Fronteiras e o Comité para a Proteção dos Jornalistas também já denunciaram o caso.Enquanto os primeiros responsabilizam as autoridades autoproclamadas da República de Donetsk pelo "destino e segurança" do jornalista, o Comité apelou "às autoridades ucranianas para utilizarem todos os meios à sua disposição para encontrar e garantir a segurança de Stanyslav Aseiev".A Ucrânia é palco há quase três anos de um conflito que opõe as forças governamentais a separatistas pró-russos no leste do país, e que já causou perto de 10.000 mortos.Apesar da concertação de várias tréguas, os confrontos mortíferos ocorrem regularmente ao longo da linha da frente.