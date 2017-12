Humorista acusado de pedofilia por partilhar foto no banho com a filha

Dinamarquês publicou imagem nu com a menina nas redes sociais.

08:35

Torben Chris, considerado um dos melhores humoristas da Dinamarca, foi acusado de pedófilia ao partilhar uma fotografia nu na banheira com a filha.

"Adultos e crianças podem ficar nus sem problemas. Caso contrário teríamos nascido com roupas", escreveu Torben na legenda da imagem que abalou as redes sociais.

A fotografia do dinamarquês a tomar banho com a filha de dois anos gerou uma onda de críticas nas redes sociais. "Que absurdo" e "Pedófilo", foram algumas das palavras com que os internautas se dirigiram ao humorista.

Devido a toda a polémica, o humorista acabou por eliminar a fotografia.