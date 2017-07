Idoso ajuda mulher a comer gelado e momento torna-se viral

Imagem está a emocionar as redes sociais.

20:27

Um idoso foi fotografado a ajudar a sua mulher a comer um gelado num dia de grande calor. O momento que está a emocionar as redes sociais foi captado no estado norte-americano do Tennessee, no parque de estacionamento de uma cadeia de fast food.

As temperaturas estavam perto dos 40 graus e o idoso fez questão de oferecer um gelado à sua esposa. A fotografia foi tirada por Brent Kelley, um homem que tinha levado os filhos ao restaurante para comerem após um dia na piscina.

Kelley partilhou a imagem no Facebook e, rapidamente, se tornou viral.

"Reparei que este homem estava sentado quase na porta do carro a dar o gelado à boca da mulher que aparentava ter mais de oitenta anos. Colocou uma toalha em cima dela e deu-lhe o gelado devagar. É uma linda demonstração de amor", escreveu.