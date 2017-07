Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso atingido com um 'taser' por estar na posse de uma faca de manteiga

A polícia considerou-o perigoso e disparou sobre ele.

20:27

David Litherland, de 73 anos, quase morreu após ter sido intercetado pela polícia por estar na posse de uma faca de manteiga, em Sutton Coldfield, Inglaterra.



O idoso, doente de Alzheimer, foi atingido pelas autoridades com recurso a um 'taser', de 50.000 volts, no peito, conforme avança o jornal britânico The Sun.



A polícia de West Midlands afirma que os oficiais encontraram David na posse de uma faca, atingindo-o devido à ameaça de perigo.



Foi transportado para o hospital com ferimentos na cabeça, resultantes da queda que deu após o ataque, onde ainda se encontra em recuperação, segundo a mesma fonte.



Horrorizada com a situação, a esposa de David contou: "Ele não era perigoso. Estava apenas agitado, como eu costumo dizer. Ele costuma carregar talheres nos bolsos e desta vez não foi diferente".