Idoso emociona ao jantar com cinzas da mulher no Dia dos Namorados

Homem colocou um copo de vinho diante da urna da mulher e não conteve as lágrimas durante a refeição.

A fotografia de um senhor a chorar diante da urna de cinzas da esposa, num jantar de São Valentim, tornou-se viral. A foto é da autoria de Chasidy Gwaltney, residente no Texas, Estados Unidos, e foi partilha no Facebook.



A partilha tem emocionado vários utilizadores da rede social e o texto que acompanha a fotografia tem sido elogiado pelos internautas.



Chasidy escreveu: "Todos nós somos culpados de tomar a nossa cara metade como certa. Podemos esquecer de dar um beijo de despedida, dizer que a amamos ou simplesmente estar tão atrapalhados no que estamos a fazer que não nos apercebemos que estas pequenas coisas têm uma grande importância para a outra pessoa. Ame enquanto tiver tempo porque nunca sabemos o que o futuro reserva".



A publicação conta com 421 169 partilhas e 524 milhões de comentários no Facebook e já foi noticia em vários meios de comunicação.