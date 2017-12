Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosos detidos na posse de 27 quilos de canábis para "oferecer no Natal"

Casal transportava 283 mil euros no carro.

11:17

O que faz um casal de idosos com 27 quilos de canábis no carro, enquanto percorrem centenas de quilómetros ao longo do estado norte-americano do Nebraska? De acordo com os próprios, "preparam as suas prendas de Natal".



Patrick Jiron, de 80 anos, e a mulher, Barbara Jiron, de 83, foram detidos pelas autoridades do EUA na passada terça-feira pela posse ilegal de estupefacientes, no valor aproximado de 283 mil euros. O casal foi apanhado durante uma operação de trânsito quando seguiam viagem para Vermont. "A droga é oferecer no Natal", justificou-se o casal de idosos à polícia.



Assim, Patrick e Barbara Jiron foram detidos pela posse ilegal de droga, com a intenção de distribuir. De acordo com o Washington Post, o casal já se encontra em liberdade.



Recorde-se que o Nebraska é um dos estados norte-americanos que não legaliza a venda e o consumo de canábis.