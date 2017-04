Igreja católica pede fim da repressão violenta na Venezuela

O arcebispo sublinhou que o Vaticano acompanha permanentemente o que acontece na Venezuela.



O reitor da Universidade Católica Andrés Bello, Francisco José Virtuoso, afirmou que a instituição académica "não deve, nem pode permanecer calada perante a violação de direitos humanos e impunidade na Venezuela".



"Protestar não é um delito, é um direito humano que deve ser respeitado e garantido pelo Estado, como estabelece a Constituição", sublinhou o reitor, na mesma conferência de imprensa.



Os venezuelanos querem que o Governo reconheça plenamente o parlamento e restitua todas as suas funções, que convoque eleições regionais e municipais, como previsto na Constituição e com plenas garantias, afirmou.



Francisco José Vitorino defendeu também que as autoridades venezuelanas devem anular a decisão que proíbe o governador e ex-candidato da oposição Henrique Capriles de exercer cargos públicos durante os próximos 15 anos.



O reitor acrescentou que o Governo deve libertar os presos políticos e ter em conta a grave "rutura da ordem constitucional", denunciada pela procuradora-geral da República, Luísa Ortega Diaz, das duas sentenças do Supremo Tribunal venezuelano.



As sentenças, emitidas a 30 de março pelo Supremo, limitavam a imunidade parlamentar e atribuíam àquele tribunal os poderes do parlamento, atualmente controlado pelos opositores ao Governo de Maduro.



Um dia depois, Nicolas Maduro convocou um conselho de segurança e pediu ao tribunal para rever as decisões, levando o Supremo a anunciar a anulação da sentença de assumir os poderes legislativos da Assembleia Nacional (parlamento).



O arcebispo de Caracas pediu na quarta-feira ao Governo venezuelano que ponha fim à repressão violenta dos manifestantes e aos "coletivos", grupos de motociclitas armados, apoiantes do regime, que atacam opositores."Expressamos preocupação pela repressão violenta, por parte do Governo, e pedimos para que a detenha. Inteligente seria que o Governo permita as manifestações, mas principalmente que resolva os problemas", disse Jorge Urosa Savino, em conferência de imprensa, em Caracas.O pedido da Igreja Católica surgiu no mesmo dia em que grupos de "coletivos" entraram na basílica de Santa Teresa e intimidaram centenas de pessoas que veneravam o Nazareno de São Paulo, uma tradição que assinala a Semana Santa no país.