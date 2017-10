Ikea pede desculpa por anúncio na China em que faz troça de mulheres solteiras

Filme mostra jovem a ser repreendida pelos pais por não ter namorado.

08:37

A filial na China da empresa sueca de mobiliário Ikea pediu desculpa por um anúncio televisivo que causou indignação nas redes sociais do país asiático por fazer troça das mulheres solteiras.O anúncio de 29 segundos começa com uma mãe a dizer à filha: "não me chames mãe até trazeres um namorado para casa".A filha surge de semblante triste até que o seu namorado bate à porta, trazendo-lhe flores.O ambiente muda então e, subitamente, o cenário surge repleto de móveis do Ikea, com um jantar de boas vindas ao namorado, que faz a família e vizinhos rejubilar.O anúncio, d ifundido através da plataforma Sina Weibo - equivalente chinês ao Twitter - teve em poucas horas mais de 21 milhões de visitas, e levou a comentários de indignação, apontando-o como "totalmente inapropriado", por alimentar o estigma contra mulheres solteiras.A empresa retirou, entretanto, o anúncio e publicou um comunicado no Weibo em que pede "sinceras" desculpas por dar "uma perceção errada".Segundo o jornal chinês Global Times, o Ikea pediu já a todas as plataformas que difundiram o anúncio que o retirem.A pressão social em torno do casamento continua a ser grande na China, onde a rápida modernização não abalou alguns costumes tradicionais.Segundo dados do Ministério chinês dos Assuntos Civis, os solteiros do país passaram de 6% da população, desde 1990, para 15%, em 2016 - equivalente a 200 milhões de pessoas.