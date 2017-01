Ilhã Alemã é invadida por milhares de 'ovos de plástico'

Milhares de brindes do "Ovo Kinder" deram à costa numa praia da ilha de Langeoog, na Alemanha. A informação veio através da conta oficial no Twitter da Polícia Alemã que informava, na passada quarta-feira, que a ilha tinha sido invadida por milhares de 'ovos de plástico'.

Apesar de não conterem chocolates, as cápsulas dos brindes traziam brinquedos e estendiam-se ao longo de um extenso areal, de acordo com a imprensa alemã.

Segundo as autoridades, os "ovos" continham inscrições russas no seu interior, o que os fez acreditar que estas teriam caído ao mar durante uma tempestade natalícia.



O acontecimento rapidamente se tornou numa espécie de 'festa pascal' quando Uwe Garrel, presidente de Langeoog, permitiu que as crianças do jardim-de-infância local recolhessem os ovos que quisessem. Rapidamente, houve adultos que também se deslocaram até à praia para assistirem ao 'fenómeno' e para o registarem nas redes sociais.

Apesar do incidente, o ocorrido acabou por não se representar um perigo para os animais marítimos, já que a recoha das cápsulas foi rapidamente ordenada pelos governantes locais.

