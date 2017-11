Ilhas Fiji vão mudar mais de 40 aldeias devido à subida do nível do mar

País explica medidas de combate às alterações climáticas em cimeira na Alemanha.

O governo das Ilhas Fiji, arquipélago do Pacífico prepara-se para deslocar mais de 40 aldeias para terrenos mais altos para tentar salvá-las das cheias cada vez mais frequentes. O país procura também ajudar os futuros migrantes de outras nações do Pacífico a braços com o nível do mar, revelou o procurador-geral de Fiji na Cimeira do Clima, que decorre na Alemanha.

As Fiji, que presidem às negociações entre 200 nações que decorrem na Alemanha sobre formas de fortalecer ações para conter as mudanças climáticas estão empenhadas em resolver questões como os direitos à terra e a cidadania.

"Tivemos que transferir as pessoas - movemos três aldeias para um terreno mais alto e há outras 43 que vão ser intervencionadas", disse Aiyaz Sayed-Khaiyum à Reuters durante a cimeira que termina na sexta-feira.

O primeiro caso aconteceu em Vunidogoloa, uma aldeia da segunda maior ilha de Fiji, Vanua Levu, onde 26 casas foram movidas em 2012. Além das casas, as autoridades estão a transferir túmulos e outras estruturas.

"É claro que há pessoas que se sentem desconfortáveis ??em deixar as suas terras tradicionais e ancestrais", revela Sayed-Khaiyum, que não tem dados concretos sobre quantas pessoas vão ser cobertas pelo programa.

As Fiji têm oferecido ajuda às populações de outros ilhéus do Pacífico que vivem em atóis de coral. O arquipélago, com 900 mil pessoas em centenas de ilhas, tem montanhas chegando a 1.300 metros. "Nós fomos os primeiros a dizer abertamente que lhes daremos residência ou refúgio em Fiji, se o aumento do nível do mar o tornar inevitável".

Em todo o mundo, os níveis do mar subiram 26 centímetros desde o final do século XIX, impulsionados pelo derretimento do gelo e uma expansão natural da água nos oceanos à medida que se aquecem, mostram os dados da U.N. Os mares podem subir um metro até 2100.

O aumento agrava o impacto das ondas de tempestade, como o ciclone Winston em 2016, que matou 44 pessoas nas Fiji e causou mil milhões de prejuízos, valor que equivale a um terço do Produto Interno Bruto da Fiji. A subida do nível também leva mais água salgada a terras agrícolas.

O estado do Pacífico de Kiribati comprou 2.400 hectares de terras florestais em Fiji em 2014. Os terreno poderão servir de reserva para o país cultivar no futuro ou para sevir de refúgio se os mares se elevarem.

Sayed-Khaiyum, que também é ministro da Economia, disse que Fiji está a analisar o que chama de "questões legais periféricas" sobre mudanças climáticas, como como conceder residência ou cidadania.