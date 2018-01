Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagem de avô que sabe que vai morrer e perder a neta choca Internet

Fotografia mostra a dor de quem lida com uma doença terminal.

A imagem de um avô com uma doença terminal e da neta internada no hospital foi partilhada nas redes sociais e depressa se tornou viral.



Ally Parker partilhou a fotografia e várias foram as reações à mesma. Há quem a defina como o espelho da dor de quem tem consciência que vai morrer.



Sean Peterson é o avô que sofre de uma doença no neurónio motor. Perdeu a capacidade de falar e a única forma que tem de demonstrar o sofrimento é a chorar. No entanto, Sean não lida apenas com a sua doença mas também com o conhecimento de que a neta, de apenas cinco anos, também vai morrer com cancro no cérebro.



No dia seis de dezembro foi diagnosticado o tumor na menina e até agora o seu estado de saúde só tem piorado, segundo avança o Mirror.



Para Ally Parker, mãe da criança e filha de Sean, este é um dos momentos mais difíceis da sua vida por saber que vai perder o pai e a filha em tão pouco tempo.



"Em alguns dias terei de enterrar esta linda miúda. Meses depois ,ou semanas, terei de enterrar também o meu pai", escreveu a mulher nas redes sociais. "Recuso-me a acreditar que há uma razão para isto. Este mundo é horrível", acrescentou.