Imagens de sem-abrigo a dormir em campas vazias choca o Irão

O realizador de cinema iraniano, nomeado com um Óscar, Asghar Farhadi, chocado com as imagens, escreveu uma carta aberta ao Presidente iraniano, Hassan Rohani, sugerindo que os deputados visitassem disfarçados as comunidades que representam para testemunharem os problemas que as pessoas enfrentam.



"Li hoje uma reportagem chocante sobre homens, mulheres e crianças que passam estas noites frias em campas num cemitério próximo de Teerão, que me deixou cheio de vergonha e encheu os olhos de lágrimas", escreveu Farhadi, de acordo com a AP.



O Presidente iraniano respondeu hoje a Fahradi e às imagens: "Tínhamos ouvido falar de sem-abrigo a dormir sobre cartão debaixo das pontes, mas não sabíamos que dormiam em túmulos!", disse Rohani.



O chefe de Estado afirmou ainda que o Governo não pode aceitar saber que há sem-abrigo a viver nestas condições.



O Irão tem eleições presidenciais agendadas para maio próximo e é esperada a recandidatura de Hassan Rohani a um segundo mandato de quatro anos.



Fotografias de sem-abrigo a dormir em campas vazias num cemitério nos arredores de Teerão chocaram o povo iraniano, incluindo o próprio Presidente, e apontam para os problemas crescentes com que se debate a economia do país.As imagens, do fotógrafo Saeed Gholamhoseini, foram recolhidas esta semana em Shahriar, a cerca de 20 quilómetros a oeste da capital iraniana, e publicadas no diário Shahrvand, acompanhando uma notícia que dava conta de que cerca de 50 homens, mulheres e crianças, muitos dos quais toxicodependentes, vivem no cemitério, reportou a agência Associated Press.Numa das imagens, um homem magro ergue-se de uma campa envolto em fumo proveniente de uma pequena fogueira feita dentro da cova. Outros estão juntos protegendo-se do frio e a fumar.