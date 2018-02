Imigrante ilegal tenta violar mulher em frente ao marido

Homem foi também condenado por agredir sexualmente uma grávida.

O tribunal do Reino Unido condenou Aryan Rashidi a prisão perpétua por dois crimes de agressão a mulheres. O homem, em condição ilegal no país, violou uma mulher e tentou abusar de uma segunda vitima, com o marido e filho presentes, após invadir a casa desta.

O imigrante é também acusado de invasão de domicílio com intenção de cometer ofensa sexual.

Os casos remontam a 2016 e o Aryan foi descrito em tribunal como um "indivíduo altamente perigoso".

Segundo o jornal The Sun, as vítimas tiveram de mudar de residência após os ataques por não se sentirem seguras no local.

O homem, de nacionalidade afegã, entrou ilegalmente no país escondido na base de um camião. Vivia em uma residência temporária até até que as autoridades decidissem sobre o seu destino no país.