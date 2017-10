Marido de Natalie Queiroz atacou-a 24 vezes no peito com uma faca.

02.10.17

Foi o implante mamário de cerca de 5 mil euros que salvou a mãe e o filho da morte. Natalie, de 41 anos, foi atacada em Coldfield, em Inglaterra, pelo parceiro, Babur Raja, e apenas sobreviveu devido ao silicone que tinha colocado no peito.



Babur espetou a faca no peito e no estômago da mulher por 24 vezes, ficando apenas a 2 milímetros de matar o bebé.



O caso aconteceu em junho de 2016 mas apenas na passada segunda-feira Natalie Queiroz contou a sua história na televisão.



No programa de Holly Willoughby e Philip Schofield descreveu a hora de terror. "A única coisa em que pensava era em sobreviver", confessou Natalie.



O esfaqueamento causou ferimentos no coração, pulmão, fígado e útero de Natalie.



Já o bebé nasceu de cesariana sem qualquer complicação.