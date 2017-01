Imprensa Estrangeira de Hollywood felicita Meryl Streep por discurso crítico de Trump

A associação aproveita ainda esta mensagem para felicitar Meryl Streep por ter recebido, no domingo, na Gala dos Globos de Ouro, o prémio honorário de carreira Cecil B. DeMille."Defendemos orgulhosamente a nossa escolha e aplaudimos os seus 40 anos de trabalho cativante. É uma mulher com verdadeira classe, dentro e fora das suas personagens", lê-se ainda na mensagem.No domingo, na cerimónia de entrega dos prémios de cinema e televisão Globos de Ouro, em Los Angeles, Meryl Streep, criticou Donald Trump, sem sequer mencionar o seu nome, pela retórica de desunião."Vocês e todos nós nesta sala pertencemos verdadeiramente aos segmentos mais vilipendiados da sociedade norte-americana neste momento. Pensem nisso. Hollywood, estrangeiros e a imprensa", disse, em tom de piada, no momento em que recebeu o prémio."Mas quem somos nós? E o que é Hollywood, de qualquer forma? Um monte de pessoas de outros sítios. Hollywood está cheia de forasteiros e estrangeiros. Se corrêssemos com todos, não havia nada para ver, a não ser futebol e artes marciais, que não são bem artes", afirmou.O discurso de Streep aconteceu a menos de duas semanas da tomada de posse de Donald Trump, que realizou uma campanha contra mexicanos e muçulmanos.