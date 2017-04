Incendeiam carros para despistar polícia durante roubo a carrinha de valores

Criminosos fortemente armados conseguiram parar e assaltar uma carrinha de valores cheia de dinheiro no bairro São Mateus, na zona leste da cidade brasileira de São Paulo, numa ação de grande envergadura que deixou um rasto de destruição.



No assalto, o gangue usou armas de guerra capazes de furar a blindagem do carro de transporte de valores e explosivos e ateou fogo a 11 veículos, seis camiões e cinco automóveis.

O crime aconteceu perto das 22h00 de quinta-feira (02h00 em Lisboa) no cruzamento das avenidas Forte do Leme e Forte do Araxá, em São Mateus, bairro na periferia leste da capital paulista. Os criminosos roubaram e incendiaram camiões, que atravessaram no cruzamento, para forçar o carro-forte a parar.

Quando isso aconteceu, os bandidos dispararam sem cessar os seus fuzis de alto poder de destruição, forçando os quatro seguranças que estavam dentro do veículo a fugir, pois as balas atravessaram as laterais do veículo. Com o veículo à sua mercê, os assaltantes explodiram o cofre e retiraram de lá os malotes contendo dinheiro e fugiram.

Para impedir a aproximação da polícia, o gangue incendiou outros camiões e automóveis, e atravessou-os nas ruas que dão acesso ao local do assalto, nomeadamente na avenida principal da região, a Ragueb Shofi, por onde imaginavam que a polícia fosse chegar.Além disso, enquanto fugiam com os malotes repletos de dinheiro vivo, os bandidos foram espalhando atrás deles grande quantidade de pregos, para furar os pneus de alguma viatura policial que tivesse conseguido atravessar os bloqueios de carros incendiados e tentasse persegui-los.