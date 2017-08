Arranha-céus "A Tocha" arde no Dubai

Chamas deflagraram num dos mais altos edifícios residenciais do planeta. Veja as primeiras imagens do fogo.

03.08.17

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira num dos prédios mais altos dos Emirados Árabes Unidos, a Torre Torch, no Dubai. Um jornalista da AP, que está próximo do local, afirmou que mais de 40 pisos parecem estar envolvidos pelas chamas num dos lados do edifício.



Residentes podiam ser ouvidos a chorar, com vários a dizer que o fogo começou pouco depois da 01h00 de sexta-feira (22h00 de Lisboa).



"A Defesa Civil do Dubai evacuou o edifício com sucesso e está a trabalhar para ter o fogo sob controlo", afirmou o serviço oficial de imprensa, em mensagem colocada na rede social Twitter.



A polícia isolou a área, mantendo as pessoas afastadas do fogo e da queda dos detritos.



Desconhece-se, para já, a existência de vítimas, mas o certo é que a Torch Tower tem 350 metros, 79 andares e 676 apartamentos.





#torchtower #dubai hope everybody in the building got out safely pic.twitter.com/mIqJ3pK1Mf — Hilda (@dhuyanik) 3 de agosto de 2017

Alguns videos publicados online mostram as chamas a subir pelo prédio, enquanto pedaços caem nas ruas. O edifício situa-se perto da marina do Dubai.