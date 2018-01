Incêndio deflagrou em telhado da Trump Tower

Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira, no telhado da Trump Tower, o edifício do magnata e Presidente norte-americano Donald Trump, em Nova Iorque. Nem o Presidente nem a família se encontravam no local.











Segundo a televisão NBC, que cita fonte policial, os bombeiros responderam a um alarme de incêndio, aparentemente desencadeado por um problema elétrico.



O departamento de combate a incêndios de Nova Iorque confirmou à agência Associated Press que o fogo teve origem às 07h00 locais (12h00 em Lisboa) num andar do topo do edifício.



Por precaução, a Fifth Avenue foi encerrada ao trânsito pelas autoridades.

Inicialmente, não havia registo de quaisquer feridos mas, segundo a Agência Reuters, foram confirmados mais tarde dois feridos, um deles inspirando mais cuidados.





O filho do Presidente, Eric Trump, confirmou que o incêndio foi causado por um problema elétrico no sistema de arrefecimento da torre, agradecendo a rápida intervenção dos bombeiros de Nova Iorque, que chegaram ao local "em minutos" e fizeram "um trabalho incrível".

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj