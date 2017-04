Incêndio deflagra perto da torre mais alta do mundo no Dubai

Há 15 meses, as chamas atingiram sobretudo a fachada do edifício de 63 andares.



O Dubai tem registado nos últimos anos vários incêndios de grandes proporções que foram rapidamente controlados, sem causar vítimas mortais, como foi o caso do incêndio no hotel The Address Downtown, ocorrido a 31 de dezembro de 2015, quando as pessoas se estavam a juntar para assistir às celebrações de Ano Novo.Há 15 meses, as chamas atingiram sobretudo a fachada do edifício de 63 andares.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%

50%

50%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%

50%

50%

Muito satisfeito pub

Um incêndio deflagrou este domingo num complexo residencial em construção no Dubai, perto de um hotel atingido pelas chamas há 15 meses, informou o governo, que até à manhã de domingo não registara qualquer vítima.O alerta do incêndio foi dado por volta das 06:30 locais (03:30 em Lisboa) e o incêndio deflagrou num bairro situado não muito longe do Burj Khalifa, a torre mais alta do mundo (828 metros), e do hotel The Address Downtown, disseram testemunhas.O governo do Dubai informou este domingo em comunicado que foram enviados bombeiros sapadores e ambulâncias para o local e que não havia vítimas a reportar.