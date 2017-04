Incêndio deflagrou no famoso Hotel Bellagio, em Las Vegas

O telhado do famoso Hotel Bellagio, em Las Vegas, ardeu na madrugada desta quinta-feira. O incêndio obrigou ao encerramento temporário da Las Vegas Strip, uma das principais ruas de casinos e hotéis luxuosos desta cidade norte-americana.



Os bombeiros locais acudiram de imediato, controlando o incêndio com alguma dificuldade devido aos difíceis acessos ao telhado deste hotel-casino.



Ninguém terá ficado ferido como resultado deste fogo.



Recorde-se que o Hotel e Casino Bellagio aparece em diversos filmes sobre Las Vegas, sendo parte fundamental do argumento de películas como "Ocean's Eleven" - "Façam As Suas Apostas".





