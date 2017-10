Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói 64 mil hectares em parque nacional do Brasil

Fogo deflagrou no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Por Lusa | 19:42

Um incêndio que afeta o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Estado brasileiro de Goiás, já destruiu 64 mil hectares de vegetação, informaram hoje as autoridades locais.



Embora esteja perto de ser controlado, o fogo destruiu cerca de 25% da área total do parque, que fica numa das localidades mais importantes do cerrado brasileiro, um ecossistema que abriga várias espécies em extinção.



De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), organização que trabalha em prol da preservação ambiental no Brasil, o incêndio foi controlado na maior parte do parque.



A instituição frisou, porém, que as quase 400 pessoas envolvidas no combate ao fogo, incluindo bombeiros, polícias e voluntários, continuam a trabalhar para impedir a volta das chamas.



Criado em 1961, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros protegia inicialmente cerca de 65 mil hectares, mas um decreto assinado em julho deste ano pelo Presidente brasileiro, Michel Temer, expandiu sua área total de conservação para 240 mil hectares.



De acordo com as investigações preliminares, o incêndio terá sido iniciado por grandes proprietários de terra da região, em resposta à extensão da área de proteção do parque.



Em 2001, a Chapada dos Veadeiros foi declarada Património da Humanidade pela Unesco e sua visita é limitada a apenas 500 pessoas por dia, embora, por enquanto, esteja fechada devido aos incêndios.