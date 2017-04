Incêndio em famoso hotel de Las Vegas

Neste mesmo hotel, um homem abriu fogo durante um assalto à mão armada no mês passado, causando o pânico entre os muitos turistas presentes.



O Hotel e Casino Bellagio é cenário de várias produções cinematográficas norte-americanas, como o famoso filme de 2011 ‘Ocean’s Eleven - Façam As Suas Apostas’, com George Clooney, Matt Damon e Brad Pitt.



Mais de setenta bombeiros combateram, com dificuldade, na madrugada de ontem, um violento incêndio que deflagrou no famoso Hotel Bellagio, em Las Vegas, Estados Unidos.As chamas danificaram o revestimento decorativo do telhado de um anexo de lojas e restaurantes no Resort Bellagio, na Las Vegas Strip, que, segundo a porta-voz do hotel, Yvette Monet, esteve temporariamente encerrada durante o combate ao incêndio. Os 77 bombeiros do Departamento de Clark County, Nevada, acudiram de imediato ao sinistro controlando o fogo, o que não foi fácil devido aos ventos fortes e aos difíceis acessos ao telhado do hotel, que tem mais de quatro mil quartos.A Las Vegas Strip é uma das principais ruas de casinos e hotéis da cidade.