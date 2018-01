Incêndio em hospital na Coreia do Sul faz 31 mortos

Há ainda a registar pelo menos 60 pessoas feridas neste fogo.

Um incêndio que deflagrou num hospital de Miryang, na Coreia do Sul, provocou, esta sexta-feira, 31 mortos e pelo menos 60 feridos. As informações são avançadas pela CNN.



O fogo terá começado nas emergências do hospital Sejong, localizadas no primeiro andar do edifício.



Dez dos feridos estão em estado grave, referiu Choi Man-woo, chefe dos Bombeiros, citado pelas agências internacionais.



Estariam cerca de 200 pessoas dentro do hospital quando o fogo teve início.



As causas do incêndio ainda não são conhecidas.