Incêndio em Nova Iorque terá sido causado por criança a brincar com fogão

Doze pessoas morreram no fogo que se desencadeou no primeiro andar.

17:08

"O que pensamos neste momento é que, infelizmente, o incêndio deflagrou devido a uma criança que estava a brincar com um fogão no primeiro andar do edifício", disse o Mayor Bill de Blasio em entrevista à rádio

O autarca referiu-se a este incêndio como sendo "o mais mortífero" em Nova Iorque nos últimos 25 anos.



O fogo deflagrou pelas 19h00 de quinta-feira [00:00 de hoje em Lisboa], num prédio de cinco andares localizado perto do jardim zoológico do Bronx.



