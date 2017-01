Incêndio em refinaria obriga a retirar milhares de pessoas de casa

As autoridades japonesas deram, este domingo, um alerta para uma ordem de evacuação a cerca de três mil pessoas das suas respetivas habitações devido a um incêndio numa refinaria na cidade de Arida.



Entretanto, cerca de de 500 pessoas já foram retiradas e recolhidas em abrigos improvisados numa escola e num centro de apoio social, enquanto as autoridades trabalham para proteger o resto da população e combater as chamas.



O incêndio começou às 15.50 horas locais, no complexo petroquímico, propriedade da TonenGeneral Group, capaz de processar 132 mil barris de crude por dia.



As chamas já atingiram uma área de 100 metros quadrados da refinaria. Apesar do denso fumo negro que cobre a cidade, não há registo de vítimas, até ao momento.







