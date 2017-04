Incêndio fez colapsar auto estrada nos EUA

Um incêndio de grandes dimensões fez colapsar parte de uma auto estrada nos Estados Unidos da América.



Uma parcela da auto-estrada 85 no estado do Atlanta colapsou devido às chamas. O fogo já está em fase de rescaldo.





Raw Video: Portion of #Atlanta Highway I-85 Collapsed and on Fire! #i85 Follow the news update.... https://t.co/2H8Xjdb2JF pic.twitter.com/QG6ACl7gHy