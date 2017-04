Incêndio no palco interrompe concerto de Daniel no Brasil

O cantor brasileiro de música romântica e sertaneja Daniel e uma multidão de fãs apanharam um grande susto na madrugada deste domingo durante uma apresentação do artista em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Um incêndio que deflagrou no palco obrigou ao encerramento do concerto de Daniel antes do previsto e à evacuação da casa nocturna. Ninguém se feriu.

Os responsáveis pela casa de shows Musiva, onde decorria o espectáculo, que era beneficente, adiantaram que o fogo aparentemente foi provocado por um curto-circuito num equipamento instalado no fundo do palco. Os bombeiros de Cuiabá também atribuiram o sinistro a uma sobrecarga dos equipamentos.

Assim que as chamas foram percebidas, a brigada de incêndio da casa nocturna agiu e, com extintores, conseguiu extinguir o fogo mesmo antes da chegada dos bombeiros, que foram chamados às 2h00, hora local, 6h00 deste domingo em Lisboa. Enquanto uma equipa combatia as labaredas no palco, a organização da noite beneficente conseguiu evacuar a casa sem maiores problemas, preferindo não continuar a apresentação por motivos de segurança.

Nas redes sociais, Daniel lamentou o ocorrido, que não o deixou terminar a sua apresentação. Mesmo com o principal show interrompido antes da hora prevista, a noite beneficente foi considerada um sucesso no que respeita á angariação de fundos, que vão ser doados ao Hospital do Cancro e à Santa Casa da Misericórdia de Cuiabá.





O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito