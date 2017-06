Incêndio no sul de Espanha continua ativo

Com a chegada do dia devem voltar a ser acionados os meios aéreos de combate ao incêndio.



Entretanto, as autoridades reabriram uma das estradas, a A-483, que tinham sido cortadas e que isolaram cerca de 50.000 pessoas na estância balnear de Matalascañas. No entanto, a via A-494 entre Matalascañas e Mazagón permanece encerrada.



Mais de 2.000 pessoas foram desalojadas preventivamente devido a este fogo.



Um incêndio que deflagrou este sábado em Moguer, no sul de Espanha, continua ativo, estando a ser combatido por mais de 200 operacionais, mas as autoridades reabriram uma estrada permitindo a saída de milhares de pessoas que estavam isoladas.O incêndio que deflagrou numa zona de pinheiros e cultivos de Moguer, na área natural de proteção envolvente do Parque Nacional de Doñana (próximo de Huelva, no sul de Espanha) continuava com mais de uma frente ativa mais de 24 horas depois do seu início, segundo fontes do serviço andaluz de extinção de incêndios (Infoca) citadas pela agência EFE.Cerca de 200 operacionais vão continuar a trabalhar durante a noite no terreno para controlar o incêndio, incluindo 80 bombeiros florestais, cinco agentes de médio ambiente e sete veículos do Infoca, além de 100 operacionais da Unidade Militar de Emergências (UME).