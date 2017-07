Incêndio no sul de França obriga à retirada de 10 mil pessoas

Chamas já queimaram 400 hectares perto de Bormes-les-Mimosas.

08:21

Cerca de 10 mil pessoas foram retiradas das suas casas esta madrugada, devido a incêndios que já queimaram 400 hectares perto de Bormes-les-Mimosas, no sul de França, informaram esta quarta-feira os bombeiros."A retirada de, pelo menos 10 mil [pessoas], é consequência da progressão do fogo. É uma zona habitada que duplica ou triplica a sua população no verão", declararam os bombeiros de Var à agência AFP.