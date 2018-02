Incêndio obriga a evacuação de hotel em Moscovo

Pelo menos 230 pessoas tiveram de abandonar o edifício.

Cerca de 230 pessoas foram obrigadas a retirar-se do Hotel Cosmos, em Moscovo, na Rússia, na sequência de um incêndio que deflagrou no edifício, esta manhã de segunda-feira.O foco de incêndio teve origem no 15º andar do hotel que tem cerca de 1700 quartos e fica localizado na zona norte da capital russa.No local encontram-se pelo menos 23 corporações de bombeiros a combater as chamas.