Incêndios florestais matam na Califórnia

Mais de 1500 casas, estabelecimentos e outras estruturas edificadas foram consumidas pelas chamas.

Por Daniela Rebouta | 08:33

Fogos florestais de grandes dimensões já mataram pelo menos 11 pessoas e destruíram mais de 1500 casas, estabelecimentos comerciais e outras estruturas, na região vinhateira do norte da Califórnia. Os bombeiros retiraram mais de 20 mil pessoas de zonas ameaçadas pelo fogo.



A combinação do tempo seco com ventos fortes fizeram com que os incêndios ganhassem enormes proporções e que se estendessem por milhares de hectares. Foram detetados pelo menos vinte fogos, que arrasaram bairros inteiros e um parque de campismo e caravanismo em Santa Rosa, a cerca de 80 km de São Francisco. Um hotel da cadeia Hilton foi igualmente destruído.



O governador da Califórnia, Jerry Brown, declarou o estado de emergência em oito condados pois os fogos estão fora de controlo e ameaçam milhares de casas e vinhas na região vitivinícola a norte de São Francisco. O diretor do Departamento de Proteção Civil, Ken Pimlott, confirmou que os incêndios estão fora de controlo. Pimlott afirmou também que 50 mil pessoas se encontram sem eletricidade devido aos fogos.



Cerca de 100 pessoas estão a ser tratadas em hospitais devido a ferimentos causados pelos incêndios, incluindo queimaduras graves e intoxicação por inalação de fumo.



Outubro é o mês mais atingido por incêndios na Califórnia. No entanto, comparando com o mesmo período de 2016, este ano já se registaram mais 1500 fogos florestais.