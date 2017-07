Vários incêndios florestais de grande dimensão estão ativos neste estado americano.

Por Lusa | 11.07.17

Os incêndios que lavaram no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, já destruíram 37 estruturas, incluindo algumas casas, informaram na segunda-feira as autoridades.



O número mais que duplicou em relação aos dados anteriores, que apontavam para 17 estruturas destruídas.



Na passada segunda-feira, as chamas enfraqueceram significativamente e os residentes de Oroville, cujas casas tinham sido evacuadas, foram autorizados a regressar.



As autoridades indicaram que outras cinco estruturas ficaram danificadas pelo fogo no norte de Sacramento, onde arderam 23 quilómetros quadrados, mas não indicaram quantas estruturas eram casas.



