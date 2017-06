Incêndios no Novo México obrigam à deslocação de 200 pessoas

"As pessoas de Novo México sabem melhor que ninguém o quão devastadores estes incêndios podem ser. Ao enfrentarmos juntos a época de incêndios deste ano, alertamos toda a gente para que estejam cientes da segurança e preparados", afirmou Martinez em comunicado.



Algumas imagens têm sido partilhadas nas redes sociais:



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Cajete Fire growing, evacuations underway in Jemez Mountains <a href="https://t.co/A2XAVRq9zH">https://t.co/A2XAVRq9zH</a> <a href="https://t.co/pks42OqR4M">pic.twitter.com/pks42OqR4M</a></p>— Shannon Wilson (@ShannonKOAT) <a href="https://twitter.com/ShannonKOAT/status/875594759355551745">16 de junho de 2017</a></blockquote>

Os incêndios que lavram no estado norte-americano de Novo México obrigaram à deslocação de 200 pessoas na quinta-feira e levaram a governadora a ativar o centro de operações para cenários de emergência.As chamas estão a alastrar-se na zona de Jemez Mountains. A porta-voz do departamento florestal nacional de Santa Fé, Julie Ann Overton, indicou que o fogo estava a 32 quilómetros de Los Alamos, mas áreas queimadas por anteriores incêndios podem impedir ou atrasar a chegada à cidade.Cerca de 100 bombeiros, apoiados por meios aéreos, estão a tentar impedir as chamas de chegarem a 300 estruturas em risco.