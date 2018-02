Incidência de cálculos renais "aumenta de forma constante" nos EUA

Aumento estará em grande parte relacionado com os avanços na tecnologia.

Por Lusa | 05:49

A incidência de cálculos renais está a aumentar de "forma constante" nos Estados Unidos, especialmente entre as mulheres de 18 a 39 anos, segundo um estudo divulgado esta terça-feira pela Mayo Clinic.

Os autores do estudo avançam, no entanto, que o aumento estará em grande parte relacionado com os avanços na tecnologia, que permitem aos investigadores examinar e classificar com mais precisão a formação de pedras nos rins dos pacientes.

"Pedras nos rins sintomáticas estão a tornar-se mais comuns nos dois sexos", explica o Andrew Rule, o principal responsável pelo estudo, citado pela agência EFE, adiantando que "os avanços na tecnologia de imagem" permitem atualmente um diagnóstico mais preciso.