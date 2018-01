Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Índia testa míssil balístico intercontinental

"Mata-chineses" vem agudizar as relações de conflito entre a Índia com a China e o Paquistão.

12:12

A Índia testou com sucesso um míssil balístico intercontinental, o Agni-V, informou o Ministério da Defesa esta quinta-feira. Conhecido como "mata-chineses", este míssil é de longo alcance e possui capacidade nuclear, o que o torna no mais tecnologicamente avançado que a Índia possui no seu arsenal bélico.



O míssil foi lançado na ilha de Abdul Kalam, na costa oriental de Odisha e foi considerado um "grande avanço" para o serviço de defesa indiano.



Esta bomba já foi testada cinco vezes desde 2012, sendo que o último teste teve lugar no final de 2016. Este lançamento vem agudizar as relações de conflito entre a Índia com a China e o Paquistão, piores desde este ano, devido ao conflito sobre a delimitação de fronteiras na região de Doklam, nos Himalaias. O Agni-V vem assim colocar estes países ao alcance da Índia.



Com este feito, a Índia junta-se assim aos EUA, ao Reino Unido, à Rússia, à França e à China no grupo de países capazes de disparar bombas a longas distâncias.